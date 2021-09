Rund 100 Zuschauer durften im Zentrum Alte Schule den 34. Mundartwettbewerb Dannstadter Höhe verfolgen. In der Kategorie Lyrik schaffte es Maritta Reinhardt aus Wonsheim auf den ersten Platz mit ihrem Gedicht „Die Stiehl sinn leer“. In der Kategorie Prosa sicherte sich Lothar Sattel aus Waldsee mit seinem Beitrag „Drauß uff de Neggarwiss“ den Sieg. Die Ehre, als Erster mit dem neuen Pfälzer Gutselorden ausgezeichnet zu werden, wurde RHEINPFALZ-am-SONNTAG-Redakteur Michael Konrad zuteil. Damit würden zugleich die vielen Leserinnen und Leser geehrt, die mit ihm seit ungefähr 20 Jahren in der Reihe „Saach blooß“ auf Sprachforschungsreise gehen, erklärte der Ladnauer Konrad, der auch die Sonntags-Kolumne „Ich mään jo blooß“ schreibt. Mit dem neuen Preis würdigt der Kultur- und Heimatkreis Dannstadter Höhe besondere Verdienste um die Pfälzer Mundart.