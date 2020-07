„Alles negativ“ hieß es gestern für 130 Tests in der Belegschaft des Großschlachters Simon-Fleisch in Wittlich ebenso wie in dem Zerlegebetrieb Zemo Gebrüder Moser GmbH in Weilerbach (Kreis Kaiserslautern). In Wittlich stehen heute noch Untersuchungen von 250 Mitarbeitern an. Von den am Dienstag entnommenen 330 Rachenabstrichen bei Fleisch-Simon-Beschäftigten ist nur knapp die Hälfte ausgewertet; das Resultat laut Gesundheitsamt: „negativ“. Auch bei Zemo in Weilerbach sind unter 35 getesteten Arbeitskräften keine Sars-CoV-2-Fälle. Darüber hat die Geschäftsleitung auf Anfrage informiert. Die offizielle Bestätigung durch die Kreisverwaltung steht jedoch noch aus. Mit weiteren Ergebnissen, etwa von Vitalfleisch in Speyer, ist bis Ende der Woche zu rechnen.

„Etwas beruhigt, aber trügerische Sicherheit“

„Wir sind aufgrund der bisherigen Ergebnisse etwas beruhigt. Allerdings ist das eine trügerische Sicherheit“, sagte Geschäftsführer Bernhard Simon zu den ersten Probenergebnissen in seinem Unternehmen, in dem normalerweise täglich 4000 Schweine geschlachtet werden. Aber schon nächste Woche könne das anders sein.

Weil bei Tönnies in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Massenausbreitung von Sars-CoV-2 auch die Lüftungsanlage als mögliche „Virusschleuder“ diskutiert wird, hat Simon-Fleisch eigenen Angaben zufolge diese Woche seine Kühlanlagen inspizieren lassen. Eine Ingenieurin des Landesuntersuchungsamts Koblenz habe „keinerlei Beanstandungen“ gehabt.

Kosten der Krise

Die Corona-Krise kommt das Unternehmen, wie Geschäftsführer Simon sagt, teuer zu stehen. Die bisherigen freiwilligen Corona-Untersuchungen von Reiserückkehrern zahlt die Firma selbst. Die aktuell laufenden Reihentests, die das Gesundheitsministerium in Mainz angeordnet hat, übernimmt nach Auffassung Simons das Land. Nach RHEINPFALZ-Informationen geht davon auch das Bundesgesundheitsministerium aus. Simon zufolge entstehen coronabedingt durch eine geringere Anzahl an Schlachtungen, mehr Testungen und Umstrukturierungen jede Woche Kosten in Höhe eines „sechsstelligen Betrags“.