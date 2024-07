Bis Mitte August müssen sich die Michelin-Beschäftigten in den Werken Homburg, Karlsruhe und Trier entscheiden: Abfindungen bis deutlich über 400.000 Euro, gut bezahlter Übergang in die Rente oder Wechsel in eine Transfergesellschaft. Im Sozialplan steht auch, warum genau Michelin seine Werke schließt. Hier die Kerndaten aus dem Sozialplan und die Gründe für das Aus für die Werke.