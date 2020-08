Wohl wegen eines geplatzten Reifens ist am Samstag gegen 11.15 Uhr ein Lastwagen auf der A6 an der Lautertalbrücke bei Kaiserslautern ins Schlingern gekommen und umgekippt. Das hat die Autobahnpolizei der RHEINPFALZ am SONNTAG auf Anfrage bestätigt. Nach Angaben der Polizei konnte sich der Fahrer selbst aus dem Fahrzeug befreien und erlitt lediglich leichte Verletzungen. Der Lkw war in Richtung Saarbrücken unterwegs. Die Ladung habe sich über alle Fahrspuren verteilt, weshalb die Autobahn in Fahrtrichtung Westen zunächst komplett geperrt werden musste, um den Unfall aufzunehmen und die Unfallstelle zu räumen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Gegen 13 Uhr war wieder eine Fahrbahn frei. Die Lautertalbrücke überquert die A6 zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-Zentrum und Kaiserslautern-West nördlich der Innenstadt.