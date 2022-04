Wegen einer illegalen Reichsgründungsfeier am Bismarckturm bei Bad Dürkheim vor gut einem Jahr soll sich am Mittwoch ein Pfälzer Rechtsextremist vor dem Amtsgericht der Kurstadt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die unangemeldete Kundgebungen organisiert und so eine Straftat begangen zu haben. Wie er dafür zur Rechenschaft gezogen werden soll, wollte die Justiz im Schnelldurchlauf klären: per Strafbefehl. Das bedeutet: Ein Staatsanwalt studiert die Akten und schlägt eine Buße vor, die dann von einem Richter geprüft und dem Missetäter mitgeteilt wird. Wenn der sich dann nicht weiter wehrt, ist die Sache entschieden. Dem frühen NPD-Funktionär war so eine Geldstrafe in Höhe eines Netto-Monatsgehalts zugedacht, das in seinem Fall 1500 Euro betragen soll. Aber weil er sich damit nicht abfinden wollte, kommt es doch zum Prozess.

Dass der Mann zwölf Monate später offenbar wieder so eine Kundgebung organisieren wollte, bleibt für ihn hingegen wohl ohne Folgen. Warum das so ist, steht im ausführlichen Bericht.