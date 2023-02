Reichsbürger im Visier

Die Ermittlungen gegen einen Siebeldinger, der mutmaßlich der Reichsbürger- und Querdenkerszene nahesteht, kommen offenbar voran. Der Mann soll geplant haben, Polizisten mit umgebauten Feuerlöschern anzugreifen.

Eine Rede vom Roboter

Käthe Kerbstat ist Einzelkämpferin im Landauer Stadtrat. Sie gehört keiner Fraktion an und muss daher mit ihren Kräften haushalten. Ihre Haushaltsrede hat die Stadträtin von Die Partei daher vom Programm Chat GTP schreiben lassen.

Name und Logo für Kinderhospizdienst

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst in Landau präsentiert sich zwei Jahre nach seinem Start mit Namen und Logo. Der Landauer Künstler Xaver Mayer hat das Motiv entworfen, das auch eine symbolische Aussagekraft hat.

Die gute Nachricht

In vielen Orten in der Südpfalz müssen die Narren auf ihre geliebten Umzüge verzichten. Nicht so in Oberotterbach. Dort wird am Fasnachtsdienstag der närrische Lindwurm durch die Straßen ziehen.

Wann wird der Radweg gebaut?

Zahlreiche Ziele an der Südlichen Weinstraße sollen besser mit dem Fahrrad zu erreichen sein. Benötigt werden auch neue Radwege, gerade auf der Strecke zwischen Landau und Weißenburg im Elsass. Wieso es noch länger dauert, bis die letzten Lücken im Radwegenetz geschlossen wird.

Jugendzentrum: Erneut Misstöne im Rat

Die Graben sind tief im Herxheimer Gemeinderat. Besonders jetzt, da die Wahl zum neuen Verbandsbürgermeister ansteht, ist es mit kollegialer Zusammenarbeit zwischen den Ratsfraktionen nicht weit her. Das wird an der Diskussion über die Sanierung des Jugendzentrums deutlich.

Solarpark kann Energie nicht einspeisen

Die Photovoltaik-Freiflächenanlage wurde lange geplant und schnell errichtet. Am Netz ist sie aber noch lange nicht. Der Bürgermeister übt deshalb harte Kritik an den Pfalzwerken. Doch das Unternehmen sieht die Probleme anderswo.