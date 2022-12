RHEINPFALZ-Volontär Max Schenk hat bereits in seiner Bachelor-Arbeit die Reichsbürger-Szene und deren Äußerungen im Internet analysiert. Insbesondere jene Telegram-Kanäle, die sich in der Pfalz ansiedeln. Aktuell hat er nach der bundesweit bislang größten Razzia am 7. Dezember zu der Szene in Rheinland-Pfalz recherchiert. Mit der Leiterin der Pfalzredaktion, Rebecca Ditt, spricht er darüber, was diese Menschen antreibt, wie die Reichsbürger selbst die Razzia bewerten und wer zu ihnen zählt.