Polizisten im Visier?

Hat ein 51-jähriger Siebeldinger geplant, brandgefährliche Waffen zu bauen und gegen die Polizei einzusetzen? Solchen Hinweisen geht der Generalstaatsanwalt zur Bekämpfung von Terrorismus nach. Der Beschuldigte nutzt Symbole und Aussagen der Reichsbürger. Im Ort ist sein Treiben nicht unbemerkt geblieben.

Ehrmann ändert Öffnungszeiten

Man muss nicht jeden Tag in ein Einrichtungshaus, da der Möbelkauf in der Regel mit Bedacht vonstatten geht und Zeit braucht. Das könnte Möbel Ehrmann zugute kommen, wenn die Einrichtungshäuser künftig montags geschlossen bleiben.

Freie Fahrt für Raser

Dass in der Hauptstraße in Hayna plötzlich Parkplätze auf dem Bürgersteig eingezeichnet wurden, verwundert einige Anwohner. Diese hätten sich die gelben Markierungen zur Verkehrsberuhigung auf der Straße gewünscht. Doch wäre das überhaupt zulässig?

Bewegung im Alla-Hopp-Streit

Die Alla-Hopp-Anlage in Edenkoben ist das Sorgenkind der Stadt. Es gibt Baustellen und Ärger wegen Lärms. Nun haben sich die Verantwortlichen vor Ort mit der Bürgerinitiative ausgetauscht und Änderungen angekündigt.

Ohne Quereinsteiger droht Kita-Kollaps

In Kitas fehlen Erzieher und das Land setzt verstärkt auf Personal ohne pädagogische Ausbildung. Eltern sehen das mit gemischten Gefühlen.

Ist Jagdhütte noch zu retten?

Ist die über 100 Jahre alte Jagdhütte an der Karlseiche im Wald bald in doppeltem Sinn Geschichte? Muss sie wirklich weg? Die Gemeinde versucht, das in letzter Sekunde zu verhindern.