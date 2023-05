Unwahrscheinliche Reise: Wie eine Flaschenpost aus Speyer wohlbehalten Rotterdam erreichte

Eine Buddel mit einer Botschaft landet in Speyer im Rhein, drei Wochen später wird sie bei Rotterdam gefunden. Die Suche nach der Absenderin führt nach Kopenhagen – und wieder zurück in die Domstadt. Ach, es ist kompliziert. Die Geschichte einer unwahrscheinlichen Reise. Hier geht’s zum Artikel.

Warum der Stadt ein neues Finanzdesaster droht

Der Haushaltsplan der Stadt wird wohl nicht von der Kommunalaufsicht genehmigt. Das könnte bedeuten, dass der Stadtrat ein weiteres Sparpaket beschließen muss. Stehen nun wichtige Mega-Projekte wie die neue Stadtstraße auf der Kippe? Hier geht’s zum Artikel.

Opel-Standort soll ein fester Teil des Stellantis-Produktionsnetzwerks bleiben

Wie steht es um den Standort Kaiserslautern? Darüber hätten wir gerne mit der Leitung des Opelwerks oder jemandem aus der Geschäftsführung gesprochen. Eine Interview-Anfrage wurde abgelehnt, die Pressestelle hat sich schriftlich zu Standortinvestitionen, Fertigungsaufträgen und Ausscheide-Programmen geäußert. Hier geht’s zum Artikel.

FCK: Vom Gipfel bis an den Abgrund

Lauterer Fussball-Märchen (Schluss der Serie): Als Aufsteiger wird der FCK 1998 deutscher Meister. 20 Jahre später kickt der Traditionsclub in der Dritten Liga, ja 2021 um ein Haar in der Regionalliga. Wie konnte das dem 1. FC Kaiserslautern passieren? Die Stationen eines Höllenrittes. Hier geht’s zum Artikel.

Vier Rehkitze dank Drohne gerettet - Die gute Nachricht

Hohes Gras ist für Rehkitze ein perfekter Sichtschutz. Doch nicht selten sterben sie in der Erntezeit qualvoll im Mähdrescher. Am Freitagmorgen konnten vier Jungtiere bei Eußerthal gerettet werden – dank einer Drohne. Hier geht’s zum Artikel.

Nach Automatensprengungen: Sparkasse setzt auf fahrbare Geschäftsstelle

Die Sparkasse Südwestpfalz zieht weitere Konsequenzen aus der zunehmenden Anzahl an Geldautomatensprengungen. Nach einem entsprechenden Vorfall in Hornbach hatte das Kreditinstitut Anfang der Woche bereits die Bargeldbereitstellung an den gefährdeten Standorten Trulben, Heltersberg und Rieschweiler zunächst eingestellt. Hier geht’s zum Artikel.

Zuschuss zu Öl und Holz: bisher nur Online-Anträge möglich

Haushalte in Rheinland-Pfalz, die mit Öl, Holz und Holzpellets sowie mit Flüssiggas heizen, können einen Heizkostenzuschuss beantragen. Bislang geht das nur online. Verbraucherschützer fordern Nachbesserungen. Womöglich gibt es bald Anträge auf Papier. Hier geht’s zum Artikel.

Geräuschemacherin über ihre Arbeit: „Ich mag alles, was quietscht und rattert“

Brechende Knochen, prasselndes Feuer, quietschende Reifen – Geräusche machen Filmbilder erst überzeugend. Sounddesignerin Simone Nowicki gibt am Internationalen Museumstag Besuchern des Mannheimer Technoseums einen Einblick in ihre Arbeit. Im Interview mit Gereon Hoffmann hat sie vorab erzählt, warum sie für einen Mord Gemüse braucht. Hier geht’s zum Artikel.

Verenden Entenküken im Kurpark qualvoll?

Tierfreunde sind in heller Aufregung: Im Bad Bergzaberner Kurpark werden immer wieder Entenküken aus dem offengelegten in den verrohrten Teil des Erlenbachs gezogen. Um das zu verhindern, haben Bürger Hasendraht um ein Gitter gewickelt. Der Bürgermeister ist verärgert darüber. Er erklärt, wieso die Stadt bislang untätig blieb. Hier geht’s zum Artikel.

Dämmen nur die Dummen? Das Haus fit machen für die Zukunft

Neuer Streit über energiesparsame Gebäude: Die Regierungspläne für klimafreundlichere Heizungen sorgen schon für große Unruhe. Nun wirft Bauministerin Geywitz Fragen nach dem Sinn des Dämmens auf: Was lohnt sich fürs Klima? Was lohnt sich für den Geldbeutel? Einige interessante Antworten. Hier geht’s zum Artikel.