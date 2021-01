Zwei Rehe hat die Polizei nach eigenen Angaben am Samstagvormittag zwischen Wörth und Jockgrim vor dem immer weiter ansteigenden Rhein gerettet. Wie die Beamten berichten, fuhr die Wasserschutzpolizei Streife auf den dortigen Deichwegen, um zu verhindern, dass sich Schaulustige dort aufhalten. Menschen seien keine aufgegriffen worden, allerdings hätten die Polizisten zwei Rehe im überfluteten Vorland bemerkt, die sich offenbar nicht mehr selbst hätten in Sicherheit bringen können. Die Beamten hätten daraufhin Gummistiefel angezogen und die Tiere an Land gebracht.

Die Jagdaufseher wiesen darauf hin, so die Polizei, dass es im Augenblick schädlich für Wild sein könnte, sich in der Nähe der Auwälder aufzuhalten. Die Tiere würden normalerweise rechtzeitig vor dem herannahenden Wasser fliehen. Wenn allerdings Menschen in der Nähe seien, fühlten sie sich gestört, würden unter Umständen im Überflutungsgebiet bleiben und dann ertrinken.