Die Feuerwehr Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist derzeit im Einsatz um mehrere in Not geratene Rehe aus dem Hochwassergebiet an der Salierbrücke zu retten. Aktuell geht man von mindestens vier Tiere aus, die teilweise im Wasser schwimmen. Ein völlig erschöpftes und unterkühltes Reh wurde bereits gerettet und mit einem Mehrzweckboot aus dem Wasser gezogen. In einem Feuerwehrfahrzeug wärmen die Einsatzkräfte das Tier auf.

