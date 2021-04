Berlin. Die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation hat vor Engpässen bei der Behandlung von Corona-Patienten mit Langzeitschäden gewarnt. „Vielerorts kommen Rehakliniken bei der Behandlung von Long-Covid-Patienten an ihre Kapazitätsgrenzen und bauen lange Wartezeiten auf“, sagte Verbandsgeschäftsführer Christof Lawall der Zeitung „Die Welt“ vom Freitag. Dann können ein Patient, auch wenn es ihm noch so schlecht gehe, nicht direkt behandelt werden.

Dem Verband zufolge gibt es in Deutschland zwar mehr als 1000 Rehakliniken. Aber nur ungefähr 50 Einrichtungen haben auch eine pneumologische Abteilung und sind auf Patienten mit Lungenkrankheiten spezialisiert. Lawall fordert mehr Flexibilität von den Kostenträgern. Der Arzt-Patienten-Schlüssel müsse in Rehaeinrichtungen gesenkt werden, so dass ein Pneumologe, also ein Lungenexperte, für mehr Patienten zuständig sein darf.

Mehr zum Thema