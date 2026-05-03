Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Polizei am frühen Sonntagmorgen im Mannheimer Stadtteil Käfertal. Wie die Beamten berichten, entdeckte eine Streife gegen 4.45 Uhr

ein orientierungsloses Reh, das durch das Wohngebiet irrte. Als das Tier den Streifenwagen sah, flüchtete es in Richtung der Straße „Auf dem Sand“, wo sich seine Spur zunächst verlor. Kurze Zeit später gab ein Verkehrsteilnehmer den entscheidenden Hinweis: Das Reh war im Bereich des Dornheimer Rings erneut gesichtet worden. Die Beamten fanden das Tier dort wohlbehalten. Mit der nötigen Vorsicht und entsprechendem Fingerspitzengefühl gelang es den Polizisten nach eigener Darstellung, „das Reh sanft in Richtung des angrenzenden Käfertaler Walds zu leiten“. Dort verschwand der Vierbeiner unverletzt in seinem natürlichen Lebensraum.