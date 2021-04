Weil sie ein Reh bemerkt hatte und ausweichen wollte, landete eine 46-jährige Frau aus dem Kreis Kaiserslautern am Sonntagabend mit ihrem Wagen im Straßengraben. Die Frau war auf der L401 aus Börrstadt kommend in Richtung Alsenbrück-Langmeil unterwegs, als sie das Tier am rechten Fahrbahnrand wahrnahm. Bei ihrem Ausweichmanöver überschlug sich ihr Fahrzeug, die Frau blieb aber glücklicherweise unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.