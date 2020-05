Angesichts des relativ kühlen und regnerischen Wetters haben Ordnungskräfte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Samstag nur wenige Verstöße gegen das Kontaktverbot in der Corona-Pandemie registriert. Bei Regen und Temperaturen von neun bis 14 Grad zog es vergleichsweise wenige Menschen ins Freie. Es sei alles ruhig, Hauptgrund sei das Wetter, sagte ein Sprecher der Polizei in Mainz. Auch die Polizei-Dienststellen in Trier, Koblenz und Saarbrücken meldeten keine größeren Einsätze wegen des Kontaktverbots.

