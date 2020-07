In der Diskussion um die Neueinteilung und die Teilung von vielen Spielklassen in zwei Staffeln will der Südwestdeutsche Fußballverband noch einmal auf die Vereine zugehen. Die Einteilung aber steht. Darüber hat der Spielausschuss abgestimmt. Die Klubs sollen angeschrieben werden, um die durch die Coronavirus-Pandemie geprägte Situation noch einmal darzustellen. Das sagte Lothar Renz, Verbandsliga-Spielleiter und stellvertretender Spielausschussvorsitzender.

Saisonstart Anfang September

Die Saison im Amateurfußball soll in den meisten Klassen am Wochenende des 4. bis 6. September beginnen. Die Vereine sollen ein entsprechendes Hygienekonzept umsetzen. Das bestätigte Udo Schöneberger, unter anderem Spielleiter der Landesliga West und Fußballkreis-Vorsitzender Kaiserslautern-Donnersberg. Durch die Teilung etwa der Verbandsliga in zwei Neunerstaffeln möchte der SWFV für den Fall einer zweiten Corona-Infektionswelle eine gewisse Flexibilität schaffen. Bis zur A-Klasse gilt die Teilung generell, auch einige B- und C-Klassen werden gesplittet.