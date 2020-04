Im regionalen Bahnverkehr, der im März durch den Corona-Sonderfahrplan stark reduziert worden ist, soll das Zugangebot in zwei Etappen wieder deutlich erweitert werden. Voraussichtlich ab 14. Juni soll in der Pfalz wieder der reguläre Fahrplan gelten. In einem Zwischenschritt wird das Angebot schon ab 4. Mai erheblich verbessert. Dann sollen auf den meisten Regional-Express-Linien, die derzeit größtenteils komplett eingestellt sind, die meisten Züge wieder fahren. Verbesserungen gibt es auch beim Verkehr in die BASF unter anderem durch die Wiedereinführung des Direktzugs von Landau und auf den Pfälzer S-Bahn-Linien. So wird montags bis freitags etwa zehn Stunden lang zwischen Mannheim und Neustadt wieder halbstündlich gefahren. Allerdings wird Speyer auch nach dem 4. Mai von der S-Bahn nur stündlich bedient. Mehr zum Thema