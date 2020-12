Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat wegen der stark steigenden Corona-Zahlen eine Sondersitzung des Kabinetts für diesen Freitag (11.12.) angekündigt. Darin werde über Konsequenzen für das Bundesland beraten. „Wir müssen handeln, damit die Zahlen nicht weiter steigen - das sind wir den Menschen in unserem Land und den Beschäftigten in unserem Gesundheitssystem schuldig“, teilte Hans am Donnerstag mit. Es brauche auch ein bundesweit beherztes Handeln: „Um die Lage in den Griff zu bekommen, ist ein harter Lockdown nötig.“