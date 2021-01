Inmitten der Corona-Pandemie ist am Dienstag der italienische Regierungschef Giuseppe Conte zurückgetreten. Staatschef Sergio Mattarella habe das Rücktrittsgesuch von Conte angenommen, teilte das Präsidialamt in Rom mit. Der parteilose Conte will eine neue Regierung mit einer klaren Mehrheit bilden, nachdem seine Mitte-Links-Koalition kürzlich im Streit um Corona-Hilfen auseinandergefallen war. Allerdings liegt die Entscheidung für einen Auftrag zur Regierungsbildung bei Präsident Mattarella. Dieser bat die Regierung, geschäftsführend im Amt zu bleiben. Mattarella wird am Mittwochnachmittag mit den Parteispitzen über eine Regierungsbildung beraten. Die Gespräche dürften bis Donnerstag andauern.

Contes Koalition aus PD (Demokratische Partei), Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und Italia Viva (IV) war vor rund zwei Wochen wegen eines Streits um die Corona-Hilfen in Italien zerbrochen.