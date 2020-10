„Die Infektionslage ist sehr ernst“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montagmorgen bei einer Pressekonferenz. Zuvor hatte das Corona-Kabinett der Bundesregierung getagt. In den vergangenen Wochen stiegen die Infektionszahlen extrem dynamisch und teilweise sprunghaft an, teilte Seibert mit. Weiterhin sei sich die Bundesregierung darüber einig, dass die Hauptaufgabe sei, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen: „Das Ziel muss bleiben, die Infektionen nachzuverfolgen, damit die Ansteckungskette unterbrochen werden kann“, so Seibert. Der Regierungssprecher verteidigte außerdem die Orientierung an den Neuinfektionszahlen. Sie seien wichtig, weil die Gesundheitsämter alle Infektionsketten nachverfolgen müssten.

Keine kostenlosen Corona-Tests für Urlauber mehr

Darüber hinaus teilte das Gesundheitsministerium mit, dass es ab 15. Oktober eine neue Testverordnung geben soll. Ein Anspruch auf kostenlose Tests gäbe es dann für Menschen aus Risikogebieten, die in Urlaub fahren wollen, nicht mehr, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Ziel sei es, die Testlabore weiter zu entlasten.

Ob die Quarantäne im Falle eines negativen Corona-Tests von zehn auf fünf Tage verringert werden könne, sei ebenfalls im Corona-Kabinett besprochen worden. Beschlüsse dazu werden erst nach dem Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch erwartet. Auch das in den vergangenen Tagen vielfach kritisierte Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten innerhalb Deutschlands sei Thema gewesen.