Die Regierung rechnet mit Einbruch der Wirtschaftsleistung um 6,3 Prozent in diesem Jahr. Das sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch bei der Bundespressekonferenz, bei der er die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung vorstellt. Die Regierung rechne mit der „schwersten Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik“, sagt Altmaier. Im kommenden Jahr rechnet die Bundesregierung mit einem Aufholprozess, einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um etwa 5,2 Prozent. Voraussetzung dafür sei unter anderem, dass die Corona-Pandemie einen „beherrschbaren Verlauf“ annehme.

Im Einzelnen rechnet die Regierung mit einem Rückgang der Exporte im Jahr 2020 um 11,6 Prozent. 2021 sollen sie dann wieder um 7,6 Prozent zulegen. Auch die Importe dürften laut Prognose stark einbrechen, und zwar um 8,2 Prozent. Sie sollen im Jahr 2021 wieder um 6,5 Prozent zulegen.

Arbeitsmarkt unter Druck

Die Bundesregierung erwartet wegen der Corona-Krise eine höhere Arbeitslosigkeit in Deutschland. „Der Arbeitsmarkt gerät stark unter Druck“, heißt es in der Frühjahrsprojektion. Demnach dürfte im laufenden Jahr die Erwerbstätigkeit um 370.000 Personen zurückgehen. Besonders betroffen seien das Gastgewerbe, der Handel sowie die Unternehmensdienstleistungen.

Die Kurzarbeit werde im März und April in einem noch nie dagewesenen Ausmaß steigen und viele Entlassungen verhindern, heißt es. Die Arbeitslosigkeit dürfte im Jahresdurchschnitt auf 5,8 Prozent wachsen. Im März lag die Quote bei 5,1 Prozent.