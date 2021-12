Nach einem winterlichen Freitag müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen. Ab Samstag werde es milder, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag gebe es noch verbreitet Schnee. Oberhalb von 200 Metern sei mit zwei bis sechs Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Auch in tiefen Lagen schneie es anfangs, ehe es im Tagesverlauf in Regen oder Schneeregen übergehe - bei Temperaturen von zwei bis fünf Grad.

Am Samstag sei es verbreitet stark bewölkt bis bedeckt und überwiegend regnerisch, so der DWD-Experte. Ab dem Mittag sei es trocken und es könne zeitweise auch mal auflockern. Im Bergland sei erneut Schnee mit Glätte zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf drei bis sechs Grad. Ähnlich grau und trüb geht es auch am Sonntag weiter. Zu Wochenbeginn wird es laut DWD schließlich trocken und deutlich milder mit bis zu zehn Grad.