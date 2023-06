Bittere Strafe für Nico Hülkenberg: Der Haas-Pilot hat wegen eines Regelverstoßes seinen zweiten Platz im Qualifying für den Großen Preis von Kanada in Montreal verloren und geht nun von Startplatz fünf aus ins Rennen am Sonntag (20 Uhr/Sky). Die Rennrichter ahndeten damit ein Vergehen des Deutschen, der bei Roter Flagge zu schnell gefahren war. Hülkenberg erhielt zudem einen Strafpunkt, wegen mildernder Umstände kam er um eine Strafversetzung um zehn Plätze herum. Im Qualifying war der Emmericher bei strömenden Regen sensationell auf Platz zwei gefahren. Die Pole hatte sich zum fünften Mal im achten Saisonrennen der souveräne Spitzenreiter und Weltmeister Max Verstappen in seinem Red Bull gesichert.

Zunächst würde „Hülk“ bei der Rückkehr in die Box von seinem Team lautstark gefeiert. „Es war ein wahnsinniges Qualifying“, sagte Hülkenberg bei Sky: „Ich hatte den totalen Spaß, klar, es ist etwas unerwartet, aber ich bin sehr stolz und sehr glücklich.“ Die Ernüchterung folgte auf dem Fuße, dennoch ist Startplatz fünf für Hülkenberg sein bislang bestes Saisonergebnis.