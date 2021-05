Weil die Anzahl der Infektionen rückläufig ist, haben die beiden PCR-Testzentren in Stadt und Landkreis ab dieser Woche jeweils einen Tag weniger geöffnet. Darüber informierten Stadt und Kreis Kaiserslautern. Das Testzentrum in der Unionskirche hat ab sofort nur noch Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils von 15 bis 18 Uhr, geöffnet. Das Testzentrum Schwedelbach ist dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr offen. An Fronleichnam, 3. Juni, ist das Zentrum geschlossen.