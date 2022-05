Vier Tage nach dem Aufstieg in die Zweite Liga hat der 1. FC Kaiserslautern die erste Personalentscheidung verkündet: Kenny Prince Redondo hat seinen ursprünglich zum 30. Juni auslaufenden Vertrag verlängert. Über die Laufzeit des Arbeitspapiers machte der FCK wie gewohnt keine Angaben. Der 27-jährige Offensivspieler trägt seit Sommer 2020 den Lauterer Dress. Er bestritt in den vergangenen beiden Spielzeiten 62 Drittliga-Partien für die Roten Teufel. Dabei erzielte er insgesamt sieben Tore, zwei davon in dieser Saison – beide gegen den 1. FC Saarbrücken. Neun Treffer legte er auf. Vor seinem Engagement in Kaiserslautern hatte der in München geborene Deutsch-Spanier für die SpVgg Greuther Fürth, Union Berlin und die SpVgg Unterhaching gespielt.

Lukratives Topduell möglich

Bei der Auslosung zur ersten DFB-Pokal-Runde der Saison 2022/23 (heute, 19.15, ARD) erwartet den 1. FC Kaiserslautern auf jeden Fall ein Heimspiel. Grund: In der Auftaktrunde müssen nur die 32 besten Klubs der vergangenen Saison (18 aus Bundesliga, 14 aus der Zweiten Liga) auswärts antreten, die anderen 32 Vereine spielen folglich in der eigenen Arena. Ein gleichermaßen attraktives wie lukratives Duell mit einem international agierenden Topklub ist möglich. In der vergangenen Spielzeit empfing der FCK Bundesligist Borussia Mönchengladbach und zog mit 0:1 den Kürzeren. Aufgrund der Corona-Auflagen waren nur 5000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion zugelassen.