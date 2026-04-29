Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz will gegen die vier Urteile wegen rechtswidriger Mitgliedsbeiträge rechtlich vorgehen. Wie das Verwaltungsgericht Koblenz auf Anfrage am Mittwoch informierte, hat die Berufsvertretung der Pflegekräfte am Dienstag vier Anträge auf Berufung eingereicht. Am 31. März hatten vier Pflegekräfte in erster Instanz eine Klage gegen die Pflegekammer gewonnen. Das Verwaltungsgericht Koblenz urteilte, dass die Beitragserhebung der Pflegekammer für das Jahr 2025 in den vier Fällen rechtswidrig war, ebenso rechtswidrig war demnach ein Teil des Haushalts, der unter anderem die Rücklagen betraf. Wir berichten weiter.

Zum Weiterlesen: Das Urteil gegen die Pflegekammer und die gescheiterte Mitgliederbefragung.