Wer in der Nähe der französischen Grenze wohnt, hat möglicherweise auch mal mit rechtlichen Problemen im Nachbarland zu kämpfen. Die Beratungsstelle „Justiz ohne Grenzen“ bietet in solchen Fällen kostenlose Beratung an. Die Beratungsstelle hilft Bürgern bei grenzüberschreitenden juristischen Fragen aus allen möglichen Rechtsgebieten. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein deutscher Staatsbürger eine Immobilie in Frankreich erbt, wenn ein geschiedenes Elternteil keinen Unterhalt für sein Kind im anderen Land zahlt oder wenn ein französischer Mitarbeiter eines deutschen Arbeitgebers nach einer Kündigung eine Klage einreichen will. Denn die Rechtssysteme der beiden Länder unterscheiden sich.

„In Deutschland hat man nach der Kündigung eine Frist von drei Wochen, um eine Kündigungsschutzklage einzureichen“, sagt Projektleiterin Désirée Gagsteiger. In Frankreich sei diese Frist wesentlich länger. Für Franzosen, die in Deutschland arbeiten und das nicht wissen, könne es deshalb zu bösen Überraschungen kommen. Auf der anderen Seite sei im französischen Erbrecht zum Beispiel vorgeschrieben, dass Erbfälle immer über einen Notar abgewickelt werden müssen, was in Deutschland nicht der Fall ist.

Mehr zum Thema lesen Sie hier