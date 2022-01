Nachbarn der Alla-Hopp-Anlage im südpfälzischen Edenkoben und die Stadt haben ihren Zivilstreit beim Verwaltungsgericht Neustadt beigelegt. Sie haben sich in einem Punkt einigen können, damit es auf der Anlage am Triefenbach etwas ruhiger zugeht. Entschieden wurde, dass die Rutsche und das dazugehörige Klettergerüst abgebaut werden. Das zweigeteilte Konstrukt ist seit mehr als anderthalb Jahren gesperrt und wurde von Anwohnern als eine vermeidbare Lärmquelle betrachtet. Zudem muss die Stadt andere Auflagen erfüllen. Wie an anderen der insgesamt 19 Standorten der von der Dietmar-Hopp-Stiftung finanzierten Alla-Hopp-Anlagen waren auch in Edenkoben Anwohner vors Gericht gezogen, weil sie sich von Lärm belästigt fühlen. Damit in dieser Angelegenheit endgültig Ruhe einkehrt, sind andere Forderungen an die Stadt gestellt. Umgesetzt werden sollen Maßnahmen, die für ein anderes Erscheinungsbild der Bewegungs- und Begegnungsstätte sorgen würden.