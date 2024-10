Der führende Kopf der rechtsextremen Zweibrücker Gruppierung „Nationaler Widerstand“ ist verurteilt worden. Er hat bei einer Kundgebung Ende Januar in der Fußgängerzone ein nationalsozialistisches Symbol samt Hakenkreuz gezeigt, obwohl es ihm zuvor untersagt worden war.

In Dahn haben sich Ende September zwei Raubüberfälle ereignet. Allerdings haben darüber weder Polizei noch Staatsanwaltschaft informiert. Erst auf Nachfrage der RHEINPFALZ hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken die Ereignisse nun bestätigt.

Zum Monatswechsel will die Deutsche Post in ihren neuen Zustellstützpunkt am Güterbahnhof einziehen. Dort kommen alle Briefe und Pakete für Adressaten in Zweibrücken und Umgebung an, ehe sie von den Zustellern an ihre Zielhaushalte gebracht werden. Der bisherige Stützpunkt an der Gottlieb-Daimler-Straße ist der Post zu klein geworden.

Seit 26 Jahren gibt es die VHS-Pamina in Weißenburg. Sie will mit einem abwechslungsreichen Programm Deutsche und Franzosen zusammen bringen. Wir stellen die Volkshochschule direkt hinter der Grenze in unserer Serie Driwwe un hiwwe vor.

Die Online-Petition gegen einen eigenen Passfotoautomaten im Bürgerbüro haben knapp 300 Nutzer unterzeichnet. Nun hat die SPD eine Anfrage an die Stadt gestellt.

Fast eine Million Euro wird die Verwandlung der schmuddeligen Fröbelgasse in Pirmasens in ein Schmuckstück kosten. Nun startete der Abriss des seit Jahren leerstehenden Billardheims, das einer Grünanlage weichen soll. Auch die Straße wird erneuert.

Hufe wirbeln am Freitag und Samstag, 11. und 12. Oktober, wieder im Zweibrücker Landgestüt. Beim Islandpferde-Festival, das vom Landgestüt und dem Rennclub Saarbrücken ausgerichtet wird, gibt es neben den Sportprüfungen am Freitag und Samstag die Galaveranstaltung in der großen Gestütsreithalle.

Schon zum 99. Mal treffen sich Sammler und Händler von Münzen und Medaillen in der Messehalle. Dort veranstalten die Münzfreunde Pirmasens ihre halbjährliche Fachmesse. Parallel laufen schon die Planungen für die 100. Auflage.