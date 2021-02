Ein missglückter Überholvorgang hat am Freitagmorgen auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken zu einem Unfall mit hohem Sachschaden und einer Leichtverletzten geführt. Wie die Polizei berichtet, touchierte die Fahrerin eines Hyundai beim Überholen in Höhe der Ausfahrt Bruchmühlbach-Miesau einen rechts neben ihr fahrenden Sattelzug. Durch den Aufprall verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, prallte in die Schutzplanken und wurde anschließend von dem bremsenden Lastwagen mehrere Meter vor sich her geschoben. Die 55-jährige Hyundai-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 33.000 Euro. Während der Unfallaufnahme waren die Standspur und der rechte Fahrstreifen gesperrt.