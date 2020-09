Die extremistische Splitterpartei „Die Rechte“ hat ihre für Donnerstagabend auf dem Kuseler Marktplatz vorgesehene Kundgebung kurzfristig abgesagt. Das geht aus einer Mail des Organisators Florian Grabowski am frühen Donnerstagmorgen an die Ordnungsbehörde der Kreisverwaltung hervor. Gründe sind darin keine aufgelistet. In einem Facebookpost heißt es, die Absage geschehe aus „privaten Gründen“.

Unabhängig davon wird die bunte Kundgebung „Gemeinsam gegen Neonazis und Rassismus – Für Toleranz und Demokratie“ stattfinden, zu der mehrere Parteien und Organisationen für 17 Uhr auf dem Kochschen Markt aufgerufen haben. Auch das Friedensgespräch der protestantischen Kirchengemeinde in der Stadtkirche ab 18.30 Uhr findet statt.