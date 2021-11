Die rheinland-pfälzischen Kommunen nehmen mit einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 3035 Euro im Jahr 2020 den traurigen Spitzenplatz im bundesweiten Vergleich ein. Sie haben sogar die Städte und Gemeinden im Saarland abgelöst, die vom Land teilentschuldet wurden. Das geht aus dem am Dienstag in Mainz vorgelegten Kommunalbericht des Landesrechnungshofs in Speyer hervor. Der Präsident der Behörde, Jörg Berres, erwartet von der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs eine Verbesserung der Situation. Der Verfassungsgerichtshof hatte dem Land 2020 zum wiederholten Mal bescheinigt, die Kommunen rechtswidrig zu finanzieren. Die höchste Pro-Kopf-Verschuldung mit Kassenkrediten stellten die Rechnungsprüfer für die Stadt Pirmasens fest mit 8418 Euro, gefolgt von Kaiserslautern (6353 Euro), Zweibrücken (5365 Euro) und Ludwigshafen mit 4494 Euro. Dabei sei die Chemiemetropole die finanzstärkste Stadt im Land. Alleine für Zinsen sind dort 20 Prozent des Haushalts gebunden. Die Kommunen können laut Berres einiges selbst tun, um finanziell besser zu stehen.

