Rechnung für Bergrettung eingetroffen

Inzwischen ist klar, wie hoch die Rechnung für die Rettung der 99 Pfälzer Schüler ausfällt, die am 7. Juni bei einer Wanderung in Österreich in Bergnot geraten waren – und wer die Rettung bezahlt: Zum Artikel

Lithiumabbau in der Pfalz

Vulcan Energie will in der Pfalz im großem Stil Lithium und Erdwärme fördern. Bürger fürchten jetzt neue Erdbeben wie einst in Landau. Das Unternehmen versucht zu beschwichtigen und kann vielleicht selbst nicht jedes Versprechen einhalten. Zum Artikel

Neue Testverordnung bringt Teststellen-​Betreiber auf die Palme

Eine „Katastrophe“, „Zumutung“, „völlig sinnfrei“: So wird die neue Testverordnung des Bundes von Teststellenbetreibern beschrieben. Und die Bürger sind verunsichert, wer wann wie viel zu zahlen hat. Zum Artikel

Bilanz: Ein Monat 9-​Euro-Ticket

Im ersten Monat des 9-Euro-Tickets hat der Erfolg des Angebots die hohen Erwartungen noch übertroffen. Aber in einigen Fällen können die Verkehrsunternehmen nur darauf hoffen, dass Stammkunden zurückkehren, wenn sich die Situation voraussichtlich ab September wieder einigermaßen normalisiert. Zum Kommentar

„Mit DNA- und Schmauchspuren kommen wir nicht weiter“

Seitdem der Hauptangeklagte im Prozess um die Polizistenmorde bei Kusel sein Schweigen gebrochen hat, gibt es zwei Versionen zur Tatnacht. Gutachter sollten am sechsten Prozesstag neue Erkenntnisse bringen. Zum Artikel

Sorgen wegen Corona-​Personalausfällen an Kliniken

Die hohen Corona-Infektionszahlen mitten im Sommer sind zusehends auch in Krankenhäusern zu spüren – unter den Beschäftigten und bei belegten Betten. Zum Artikel

Wie die Grundsteuer-​Erklärung leichter von der Hand geht

Viele Eigentümer von Immobilien treibt die Sorge um, die von ihnen eingeforderte Grundsteuer-Erklärung für ihr Haus oder die Wohnung ordnungs- und fristgemäß abgeben zu können. Im Internet ist nun ein neues Portal freigeschaltet, das helfen soll. Zum Artikel

Kretschmann befürchtet bei Gasmangel-​Lage mehr Arbeitslose

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat vor dramatischen Folgen einer Gasmangel-Lage im Winter für Arbeitnehmer und Verbraucher gewarnt. Er gehe davon aus, dass zahlreiche Unternehmen, die Gas für ihre Produktion brauchen, dann ihren Betrieb einstellen müssten. Zum Artikel

Katzen-​Arrest: Hinweis kam von Haubenlerchen-​Beobachtern

Das Ausgangsverbot für Katzen in Walldorf hat bundesweit Aufsehen erregt. Nun hat das Landratsamt erstmals Zwangsgeld verhängt. Die FDP fragt, ob dabei alles mit rechten Dingen zuging. Zum Artikel