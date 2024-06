Aufgrund eines Wasserrohrbruchs wird es im Rebmeerbad Einschränkungen geben. Der Schaden wurde erstmals am Sonntag bemerkt, am Dienstag wurde reagiert: Seitdem sind das Planschbecken und das Nichtschwimmerbecken außer Betrieb – für längere Zeit. Das kann die Verwaltung nach der jüngsten Beratung mit einem Ingenieurbüro vor Ort festhalten. Was das für Badegäste aus der Kurstadt und Umgebung bedeutet, lesen Sie im ausführlichen Artikel.