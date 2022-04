Der Real-Markt im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim wird weiter ein Real-Markt bleiben. Das hat ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage bestätigt. Metro hatte die Warenhauskette mit 276 Märkten 2020 an den Finanzinvestor SCP verkauft. Die Folge: Einige Märkte wurden geschlossen, andere weiterverkauft an Kaufland, Edeka oder Globus. Für den Oggersheimer Markt war lange unklar, wie es weitergeht. Im März hatte das Bundeskartellamt grünes Licht für die Weiterführung von 58 Real-Filialen unter altem Namen gegeben. Die Geschäfte sollen dafür an ein Team von Real-Managern und die Unternehmerfamilie Tischendorf verkauft werden. Alle 82 Mitarbeiter, die in dem knapp 7000 Quadratmeter großen Markt in der Prälat-Caire-Straße beschäftigt sind, werden übernommen, heißt es. Ob mit dem neuen Eigentümer Veränderungen – etwa beim Sortiment – einhergehen, ließ der Real-Sprecher offen.