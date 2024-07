Wegen einer Baustelle in Mannheim gibt es an den kommenden Wochenenden erneut Einschränkungen im Bahnverkehr. Betroffen ist besonders die Regional-Express-Linie RE1, die normalerweise eine schnelle Verbindung von der Westpfalz nach Mannheim bietet.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Baustelle an der Eisenbahnüberführung „Tunnelstraße“ nordwestlich des Mannheimer Hauptbahnhofs für großen Ärger gesorgt – vor allem, weil erst kurz vor dem Wochenende Informationen darüber verfügbar waren, welche Züge konkret betroffen waren. Größtes Ärgernis war dabei, dass Züge der Linie RE1 von Saarbrücken nach Mannheim mit Halt in Homburg, Landstuhl, Kaiserslautern und Neustadt nicht bis zum Mannheimer Hauptbahnhof fuhren, sondern in Ludwigshafen Hauptbahnhof endeten. Ein großes Problem war dies vor allem für Reisende, die in Mannheim in einen ICE umsteigen wollten.

Umfangreiche Ausfälle am 17./18. August

Am umfangreichsten sind die Zugausfälle am Wochenende 17./18. August. Dann sind außer dem RE1 auch Züge der S-Bahn-Linie S3 auf dem Abschnitt zwischen Heidelberg und Ludwigshafen betroffen. Die Züge der Linien S1 und S2 sollen dagegen regulär fahren.

An allen Samstagen und Sonntagen vom 27. Juli bis zum 18. August entfallen auf dem Abschnitt zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Ludwigshafen Hauptbahnhof unter anderem die beiden RE1-Züge, die sonst planmäßig um 17.35 Uhr und um 18.37 Uhr ab Mannheim fahren. In der Gegenrichtung entfällt zwischen Ludwigshafen Hauptbahnhof und Mannheim Hauptbahnhof an allen Sonntagen vom 28. Juli bis 18. August der RE, der sonst planmäßig um 10.21 Uhr in Mannheim ankommt. Der Zug, der eine Stunde später in Mannheim ankommt, entfällt dagegen hier nur am 17. und 18. August.