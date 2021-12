In Rheinland-Pfalz und im angrenzenden Saarland sind Ermittler am Mittwoch zu einer Razzia wegen mutmaßlich gefälschter Impfpässe ausgerückt. Insgesamt wurden 17 Wohnungen durchsucht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach und Trier mitteilten. Es gehe um eine „Vielzahl von Fällen“. Es seien Beweismittel wie Impfausweise und digitale Impfzertifikate beschlagnahmt worden.

Die Staatsanwaltschaft wies zugleich darauf hin, dass es sich bei der Herstellung falscher Impfnachweise um eine Urkundenfälschung handle. Verdachtsfälle würden „auch in Hinblick auf die momentane pandemische Lage mit aller Deutlichkeit verfolgt und geahndet“.

Viele Hinweise aus Apotheken

Ermittlungen wegen des Einsatzes gefälschter Impfpässe entwickeln sich inzwischen vielerorts zu einem Schwerpunkt der Arbeit von Ermittlern. So gaben Polizei und Staatsanwaltschaft in Lübeck in Schleswig-Holstein am Mittwoch bekannt, die Bearbeitung der Fälle in einer eigenen Ermittlungsgruppe zu bündeln. Hintergrund sei ein starker Anstieg der entsprechenden Straftaten in den vergangenen Wochen. Insbesondere die Apotheken gäben Hinweise auf Fälschungen.

Mitarbeiter von Apotheken würden fortlaufend über neue Merkmale von Fälschungen informiert, erklärten die Behörden dazu. Auch sie verwiesen darauf, dass die Benutzung eines gefälschten Impfpasses den Verdacht einer Urkundenfälschung begründe. „Jede einzelne Tat wird unter Ausschöpfung der möglichen rechtlichen Mittel verfolgt.“