Ermittler sind jetzt unter anderem in Ludwigshafen angerückt, um Beweise gegen eine mutmaßliche Hehlerbande zu finden. Die acht Verdächtigen sollen in Frankreich mindestens sechsmal unterschlagene Leasing-Autos günstig aufgekauft haben, um sie dann in Mannheim und Hanau ahnungslosen Kunden anzudrehen. Den bislang bekannten Schaden beziffern die Strafverfolger auf 200.000 Euro. Bei ihrer Razzia haben sie neben Bargeld, Handys und Unterlagen auch zwei teure Autos beschlagnahmt: einen Mercedes CL AMG und einen BMW X6.