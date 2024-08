Polizeikräfte haben am Mittwoch bei einer Razzia in Speyer und in Baden-Württemberg fünf Wohnungen durchsucht und dabei Drogen sichergestellt. Dies teilte die Polizei Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mit. Den Durchsuchungen gingen intensive Ermittlungen voraus, die über mehrere Monate andauerten.

Bei den Durchsuchungen wurden zwei 27-jährige Männer, ein 35-jähriger und ein 36-jähriger Mann vorläufig festgenommen. Den Verdächtigen werde vorgeworfen, seit mehreren Jahren in großen Mengen mit Marihuana zu handeln. Alle vier Verdächtigen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Bei den Durchsuchungen sicherte die Polizei umfangreiche Beweismittel, darunter etwa 700 Gramm Haschisch und Marihuana, mehrere Kilogramm chemische Substanzen zur Herstellung synthetischer Drogen sowie mehrere Smartphones, Computer und Speichermedien.