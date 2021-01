Die Polizei ist am Dienstagmorgen in mehreren Pfälzer Städten gegen mutmaßliche Unterstützer der islamistischen Terrorbande IS vorgegangen. Beamte durchsuchten Wohnungen in Ludwigshafen, Kaiserslautern und Germersheim sowie in Trier. Dabei stellten sie neben Datenträgern auch etwas Haschisch sicher. Die insgesamt acht Verdächtigen sollen zwischen 2016 und 2017 Bargeld an die Terroristen überwiesen haben.