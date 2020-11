Die Pfälzer können am Donnerstag dem kalten Schmuddelwetter mit wenig Aufwand entfliehen: Auf der 673 Meter hohen Kalmit bei (Kreis Südliche Weinstraße) scheint die Sonne, der Himmel ist wolkenlos und es war dort oben am Vormittag 9,9 Grad warm. Grund ist eine Inversionswetterlage, die Nebelgrenze liegt nach Angaben des Wetterbüros Klima-Palatina (Maikammer) bei 500 Metern. „Dort oben hat man bei diesen Bedingungen 90 Kilometer Fernsicht“, sagte Geschäftsführer Christian Müller am Donnerstagnachmittag. Unten in Maikammer, wo die Straße hoch zur Kalmit beginnt, lag die Temperatur zu diesem Zeitpunkt bei 2,1 Grad.