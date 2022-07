Eine weithin sichtbare Rauchwolke ist am Dienstagnachmittag aufgestiegen, weil am bei Bockenheim (Kreis Bad Dürkheim) 400 Quadratmeter eines abgeernteten Getreidefelds in Flammen standen. Nach Polizeiangaben rückten die Bockenheimer und die Monsheimer Wehr mit insgesamt etwa 40 Leuten an, die den Brand vollständig löschten. Die Beamten sagen: Nach Angaben des Feldbesitzers ist das Feuer während Feldarbeiten ausgebrochen – vermutlich durch Funken einer Maschine. Ein wirtschaftlicher Schaden ist nicht entstanden.