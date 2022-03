Im Rewe-Markt in Dudenhofen ist es am Mittwochabend zu einem Schmorbrand an einem Kühlgerät gekommen. Wie Dudenhofens Wehrführer Christian Schneider auf Anfrage sagte, wurden er und seine Kameraden um 20.09 Uhr alarmiert. Sie rückten mit sieben Fahrzeugen an. Die Besucher des Supermarkts wurden aufgrund der Rauchentwicklung gebeten, das Gebäude zu verlassen. Die Wehrleute hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Einsatzende für die 27 Kameraden war nach rund einer Stunde. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Verletzt wurde niemand.