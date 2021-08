Zwei unbekannte Männer haben am Dienstag gegen 22.30 Uhr einen Raubüberfall in einem Wettbüro in der Staatsstraße in Edenkoben begangen. Nach Angaben der Polizei forderten sie die Angestellten auf, das Bargeld aus der Kasse herauszurücken. Sie flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Edesheim. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der eine Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein, er war mit einer graublauen Jacke und gleichfarbiger Hose sowie einem grünen Kapuzenpullover, graue Arbeitshandschuhe und helle Schuhe bekleidet. Der Komplize soll etwa 1,70 Meter groß sein. Er hatte eine blaue Jacke, weiße Hosen, schwarze Schuhe, rote Handschuhe und einen Mundschutz an. Darüber hinaus führte er eine karierte Einkaufstasche mit sich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550.