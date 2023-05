Zu einem bewaffneten Raubüberfall ist es am späten Freitagabend in Annweiler gekommen. Die Polizei hat am Dienstagvormittag darüber informiert. Ziel war gegen 22 Uhr die Tankstelle in der Zweibrückerstraße. Unter dem Vorhalt einer Schusswaffe forderte der maskierte Täter von dem Mitarbeiter die Herausgabe der Einnahmen. Im Anschluss konnte er samt Beute unerkannt flüchten. Der Mitarbeiter der Tankstelle blieb unverletzt. Eine Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Mannes. Er soll 1,80 Meter groß und schlank sein, er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Sturmhaube. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06341 2870 an.