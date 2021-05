Ein 19-Jähriger ist am Freitagabend von bislang unbekannten Tätern überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann auf einem Feldweg vom Weiher Richtung Frankenthal unterwegs, als er von mehreren Unbekannten zu Boden geschubst worden sein soll. Er gab an, dass diese ihm auch ins Gesicht schlugen und ihn somit leicht verletzt haben. Die mutmaßlichen Täter entrissen dem 19-Jährigen eine Tasche, in welcher Ausweisdokumente sowie eine geringe Menge Bargeld gewesen sein sollen. Bei den Tätern soll es sich um eine Gruppe von drei bis vier Personen gehandelt haben, von welcher eine Person auffällig groß gewesen sein soll. Weitere Details zur Täterbeschreibung gibt es nicht. Die Beamten berichten, dass das mutmaßliche Opfer erst eine Stunde später die Tat gemeldet habe und somit polizeiliche Fahndungsmaßnahmen erfolglos geblieben seien.