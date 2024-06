Zwei maskierte Täter haben am Samstagabend in Bad Dürkheim eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei berichtet, bedrohten die Täter gegen 19.13 Uhr die Mitarbeiter einer Tankstelle in der Mannheimer Straße mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld. Danach flohen sie damit zu Fuß in Richtung Ortsausgang. Bei der Tat wurde niemand verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Laut Bericht dürften die beiden auf ihrer Flucht von mehreren Zeugen gesehen worden sein.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: dunkel gekleidet mit schwarzer adidas-Regenjacke, Mütze, helle Handschuhe, circa 16 bis 20 Jahre alt;

Täter 2: dunkel gekleidet mit schwarzem Nike-Hoodie, Mütze, schwarze Handschuhe, circa 16 bis 20 Jahre alt;

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de und ab dem 3. Juni die Kriminalinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-4650 oder per E-Mail an kineustadt.k5@polizei.rlp.de entgegen.