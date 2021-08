Ein bewaffneter Täter hat am frühen Montagmorgen eine Spielhalle in Neustadt überfallen. Der Mann bedrohte einen 59-jährigen Mitarbeiter um 2 Uhr mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Lange Freude an seiner Beute im hohen dreistelligen Bereich hatte der Räuber allerdings nicht. Wie die Polizei mitteilt, erkannte der Mitarbeiter den Maskierten als einen Kunden. Bereits 20 Minuten nach der Tat habe der Beschuldigte in seiner Wohnung festgenommen werden können. Einen Teil der Beute sei sichergestellt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft an.