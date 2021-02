Am Montagnachmittag haben zwei Männer einen Kiosk in Haßloch ausgeraubt und dabei den Kassierer mit einer Schusswaffe bedroht. Laut Polizei betraten die beiden mit einem Schal maskierten Männer den Kiosk in der Bahnhofstraße gegen 14.30 Uhr und forderten den 51-jährigen Kassierer unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, Bargeld und Zigaretten auszuhändigen. Anschließend flüchteten die beiden Männer zusammen mit einem weiteren Komplizen, der vor der Eingangstür des Kiosks wartete, zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Der Sichtkontakt riss an der Einmündung zur Heinrich-Brauch-Straße ab. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos. Die Täter raubten Zigaretten sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Polizei sucht nach drei Tätern

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und beschreibt die Tatverdächtigen wie folgt:

Erste Person: circa 20 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, benutzte Schal als Mund-Nasen-Bedeckung, trug eine grüne Jacke.

Zweite Person: circa 20 Jahre alt, längere, blonde Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke.

Dritte Person: circa 20 Jahre alt, bekleidet mit dunkler Jacke.

Die Polizei Haßloch bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06324-933-0.