Ein Mann hat am späten Samstagabend einen Einkaufsmarkt in der Landauer Straße in Limburgerhof überfallen. Laut Polizei erbeutete der Täter einen vierstelligen Betrag. Er flüchtete zu Fuß. Der Mann soll 1,70 Meter groß sein und sein Alter wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Bekleidet war er mit einer dunklen Joggingjacke und einer weißen Jogginghose.

Zur Zeit des Raubüberfalls gegen 21.40 Uhr waren den Polizeiangaben zufolge noch weitere Kunden im Markt. Diese sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, sollen sich beim Kriminaldauerdienst in Ludwigshafen melden (0621/963-2773).